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台積電回測1000元大關 市值跌破26兆元

中央社／ 新竹1日電
台積電今天開盤摜破1000元大關，達996元，不過隨後買盤湧入，台積電又回升至1000元之上。路透
台積電今天開盤摜破1000元大關，達996元，不過隨後買盤湧入，台積電又回升至1000元之上。路透

台積電美國存託憑證（ADR）近2個交易日累計下跌6.4美元，跌幅約3.25%，台積電今天開盤摜破1000元大關，達996元，下跌34元，市值跌破新台幣26兆元，不過隨後買盤湧入，台積電又回升至1000元之上。

微軟（Microsoft）和Meta等科技巨擘對於人工智慧（AI）成本攀升提出警告，衝擊科技股紛紛下挫，台積電ADR連日走跌，近2個交易日累計下跌6.4美元，跌幅約3.25%，收在190.54美元。據Companiesmarketcap統計，台積電市值跌破1兆美元關卡，降至9881億美元。

台積電今天股價表現疲弱，開盤跳空摜破1000元大關，滑落至996元，下跌34元，市值縮水新台幣8817億元，跌破26兆元關卡，降至25.82兆元，影響大盤275點；不過，隨後買盤湧入，台積電跌勢收斂，股價重登1000元之上。

分析師王兆立表示，包括超微（AMD）、微軟和Meta等重量級科技股股價紛紛下挫，引發市場對於AI投資回收的疑慮再度升高，輝達（NVIDIA）財報表現與展望將是投資人關注重點，並是牽動AI族群未來走向的一大關鍵。

台積電 新台幣

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