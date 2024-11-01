Meta 上修全年資本支出 廣達、緯穎等供應鏈受惠

Meta公布第3季財報，營收405.9億美元，季增4%、年增19%，符合先前展望區間，每股獲利（EPS）6.03美元，年增37%，DAP季增至32.9億美元，年增5%，每用戶營收貢獻年增12% ，營收、獲利優於預期，第4季展望中，營收介於450~480億美元。

國內法人機構表示，Meta第3季資本支出92.02億美元，季增9%、年增36%，前三季累計244億美元，Meta此次上修資本支出下緣至380~400億美元（先前為370~400億美元），預期第4季資本支出將用於伺服器和資料中心建置，部分是由第3季延遲到第4季。

同時，Meta看到AI帶來巨大機會，預期明年資本支出將顯著成長，目前Meta AI累積已超過5億用戶，藉由使用AI 改善推薦使Facebook及Instagram用戶使用時間增加。然因應基礎設施相關費用成長，預期相對應的折舊費用也將提高。

分析師指出，Meta今年以來持續上修今年資本支出，預期明年資本支出大幅成長，目前在Llama 4使用超過10萬台H100 GPU訓練，預計2025年初將發布SLM，考量持續新增模型及更新資訊，後續硬體建置將更為積極，預期將嘉惠主要伺服器硬體製造商廣達（2382）、緯穎（6669），是Meta兩大主要GPU以及ASIC供應商，且同為主要一般伺服器主要供應商，預期隨CSP 在AI跟nonAI需求同步穩，帶動兩者營運淡季不淡。