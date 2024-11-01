榮剛財報／前三季 EPS 3.88元 年增14%創17年歷史新高
榮剛材料（5009）董事會通過第3季財務報表。第3季每股稅後盈餘（EPS）1.67元；累計前三季歸屬母公司業主淨利為22.78億元，年增36%，EPS為3.88元，不僅較去年同期成長14%，更一舉創下17年來歷史新高，表現持續亮麗。
榮剛第3季合併營收30.39億元；毛利率27%；稅後淨利9.98億元；歸屬母公司業主淨利為9.91億元；EPS1.67元。累計前三季合併營收98.16億元；平均毛利率26%；稅後淨利23.02億元，年增33%。
榮剛表示，第3季因設備故障影響出貨量，且商用不鏽鋼與工具鋼景氣低迷尚未迎來復甦，本業相較去年同期略顯遜色，但第3季毛利率相較前一季有所提升，且因公司尚有大量在手訂單，預期第4季將回復正常水準，此外，處分VIM廠房的業外收益於本季認列，對獲利帶來明顯挹注。
展望未來，航太產業需求依舊強勁，工具鋼及一般民生工業鋼品其應用範圍廣，隨著航太、油氣、能源占比拉高而此消彼長，仍保有基本量，軍工概念再次受到市場關注，也進一步推升訂單量，軍工需求看好。榮剛將持續努力在多變市場環境中尋找機會，透過自身高競爭力的產品及合理資源布局，在全球市場變動中保持穩健發展。
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