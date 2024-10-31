快訊

康芮凌晨2時減弱為輕度颱風 暴風圈仍籠罩全台

鑫創電子Q3每股純益0.76元 Q4看俏

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
鑫創電子董事長許育瑞。 聯合報系資料庫
鑫創電子董事長許育瑞。 聯合報系資料庫

工業電腦廠鑫創電子（6680）昨（31）日公布第3季稅後純益2,100萬元，與第2季持平，並較去年同期衰退三成，每股純益0.76元；前三季淨利4,800萬元，年減18.64%，每股純益2.09元。

鑫創電子受惠邊緣AI業務增長，第3季營收、毛利率、營業利益及營益率皆較第2季增長，惟在業外衰退下，導致單季獲利僅與第2季持平。展望後市，法人預估，鑫創電子10月、11月營收將續創新高，第4季為全年單季高峰，2024年營收將續寫新猷。

鑫創電子第3季毛利率35.08%，季增0.47個百分點，年增2.57個百分點；營業利益2,800萬元，優於前一季及去年同期；營益率14.41%，季增3.19個百分點，與去年同期持平。

累計前三季毛利率34.18%、營益率9.44%，毛利率較去年同期上揚，但營益率下滑；淨利4,800萬元，年減18.64%，每股純益2.09元。

毛利率 鑫創

延伸閱讀

創意財報／第3季EPS達7季高點 前三季賺近兩個股本

瑞儀財報／前三季EPS 11.69元 連三年同期賺逾一股本

鑫創電子財報／Q3每股純益0.76元 Q4全年營運高峰

智擎財報／前三季稅後淨利3.32億元、年增四成 Q4業績有望看增

相關新聞

立積前三季每股純益0.95元 新唐0.67元

射頻IC廠立積（4968）昨（31）日公布第3季財報，每股淨損0.19元，累計前三季每股純益0.95元。法人預期，本季業...

致茂前三季每股稅後純益9元 半導體業務熱

量測儀器大廠致茂（2360）昨（31）日召開法人說明會，公布前三季每股稅後純益（EPS）9元，優於去年同期7.56元，其...

台達電目標價喊510元

台達電（2308）30日法說，毛利率優於外資法人預估。外資證券重申「買進」或「優於大盤」評等，看好台達電將持續受惠於人工...

10月ETF零股交易 火熱

接近美國總統投票日，投資人買進標的明顯轉變，統計10月ETF零股交易前十名，由台積電拔得頭籌，鴻海排名第四，其他八個席次...

IR議合服務平台 今上線

響應金管會推動建構亞洲資產管理中心，臺灣證券交易所集團又有創舉。證交所旗下臺灣指數公司建置「IR議合服務平台（IR EN...

志聖要買1,000張庫藏股

PCB半導體設備廠志聖（2467）昨（31）日公告公司董事會決議買回庫藏股，買回股份目的轉讓股份予員工，預計買庫藏股1,...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。