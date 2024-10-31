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明基材Q3每股純益0.14元 廣明0.37元

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

偏光片大廠明基材（8215）昨（31）日公布第3季稅後純益4,448萬元，季減39.6%，年減76%，每股純益0.14元；前三季稅後純益1.54億元，年減59%，每股純益0.48元。

明基材上季獲利失色，惟單季毛利率達22.32%，為單季新高，顯見高值化產品奏效，以及醫療產品布局展現成果。

明基材將於今天召開線上法說會，由董事長陳建志主持，說明上季財報細節與營運展望。該公司近年自相關醫療業務每年維持逾兩成穩健成長，內部預期，最快2026年整體營收將有五成來自醫療事業貢獻，降低對偏光片事業依賴，整體營運體質更健康。

【記者吳凱中／台北報導】廣明（6188）昨（31）日公布第3季稅後純益1.02億元，季減24.44%，年減70.18%，每股純益0.37元；前三季稅後純益4.54億元，年減39.87%，每股純益1.63元。

廣明子公司達明機器人業務持續向上，但存儲產品本業不敵市場需求不振衝擊，導致上季獲利顯著衰退。

廣明結算，第3季毛利率28.53%，季增1.22個百分點，年增1.68個百分點；營益率5.37%，季減0.37個百分點，年減6.56個百分點。前三季毛利率27.08%，營益率6.52%，毛利率雖較去年同期增長，但營益率年比下滑。

廣明董事長何世池先前表示，2024年是充滿挑戰與機會的一年，挑戰是國際地緣政治衝突持續帶來經濟衝擊，但由AI所引領的產業變革，亦帶來無限的創新應用與潛在商機。

明基材 毛利率

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