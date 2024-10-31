敦陽科Q3每股純益1.71元 頎邦1.32元

敦陽科（2480）昨（31）日公告第3季稅後純益1.82億元，下探八季來低點，季減9.44%，年減1.09%，每股純益1.71元；前三季稅後純益5.88億元，年增0.34%，每股純益5.53元。

敦陽科第3季毛利率25.17%，季減1.33個百分點，年減0.39個百分點；營益率11.02%，季減2.38個百分點，年減0.97個百分點。前三季毛利率25.72%，年增0.98個百分點；營益率12.41%，年增0.1個百分點。

敦陽科持續看好資安、AI及雲端等業務成長動能，尤其感受到企業對AI應用的需求日益升溫。敦陽科表示，AI趨勢不可逆，看好客戶對NVIDIA AI Foundry服務需求，未來將持續以訂閱模式，協助客戶導入AI。

敦陽科昨日並公告，因應長期投資需求，以新台幣1億元取得水木開發創業投資有限合夥私募基金。

【記者李孟珊／台北報導】驅動IC封測廠頎邦（6147）昨（31）日公布第3季獲利9.79億元，季減2.3％，年減15.24％，每股純益1.32元；前三季稅後純益32.09億元，年減1.05％，每股純益4.34元。

針對公司營運策略，頎邦指出，由於面板及驅動IC相關供應鏈近年轉由陸廠主導，未來將轉型、降低驅動IC封測營運比重。

頎邦現階段非驅動IC封測業務有二大塊，第一部分為射頻前端（RFFE）封測；第二部分為RFID（無線射頻辨識）IC封測。