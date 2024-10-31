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邁達特總座楊敦凱辭職

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

資服廠商邁達特（6112）昨（31）日公告，總經理楊敦凱因個人生涯規劃辭職，暫由董事長曾文興代行總經理職務，即日起生效，新任總經理待董事會任命後另行公告。

由於楊敦凱辭任總經理，邁達特也公告法人董事佳世達改派佳世達總經理黃漢州擔任代表人，邁達特發言人改由原代理發言人、財務長林弘香擔任。

邁達特為國內唯一兼備亞馬遜AWS、Azure和Google Cloud三大公有雲技術資源的Red Hat代理商，可靈活整合各大公有雲平台資源，協助企業加速邁向混合雲。

邁達特第2季本業營運轉虧，上半年稅後純益近腰斬、每股純益1.02元。

邁達特將於11月4日召開董事會，通過第3季財報。

Google Cloud 亞馬遜 佳世達

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