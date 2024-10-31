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台嘉碩前三季每股純益0.74元 衝刺車用

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導
台嘉碩董事長黃鈺同。 聯合報系資料庫
台嘉碩董事長黃鈺同。 聯合報系資料庫

石英元件廠台嘉碩（3221）昨（31）日公告第3季稅後純益233萬元，為今年以來單季最低，季減91%，但較去年同期增加74%，每股純益0.03元；前三季稅後純益7,588萬元，年增5.04倍，每股純益0.74元。

台嘉碩昨天並公告總經理陳瑞鴻退休，由執行副總經理李昆鴻接任總座，同時代子公司太盟光電科技有限公司公告總經理異動，因陳瑞鴻退休，由李昆鴻接任總座，新人事令即日起生效。

受歐美市場與消費性電子需求不振影響，台嘉碩前三季營收16.51億元，年增3%。近年公司持續布局車用領域，導入自動駕駛輔助系統（ADAS）、車用娛樂系統等，營收有逾三成來自車用產品，雖然今年全球車市成長趨緩，但長期仍看好新能源車後市。

營收 退休

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