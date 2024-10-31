研華前三季每股純益7.39元 營運向上

工業電腦龍頭研華（2395）營運持續回溫，隨著區域市場動能轉強，帶動研華第3季稅後純益季增6.86%，每股純益2.61元；前三季每股純益為7.39元。展望後市，研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，本季營收與獲利仍將維持上揚態勢。

研華第3季合併營收149.5億元，季增2.09%，年減0.37%；毛利率41.3%，較前一季及去年同期皆成長；營益率16.4%，季增1.61個百分點，年減0.3個百分點；稅後純益22.58億元，季增6.86%，年減12.58%。

累計前三季合併營收434.73億元，年減12%；毛利率40.61%，年增0.27個百分點；營益率15.03%，年減4.06個百分點；稅後純益63.64億元，年減26%，每股純益7.39元。

研華指出，以美元計價，前三季營收為13.6億美元，年減15%。整體營運以區域別而言，僅台灣市場表現突出，年增18%，主要仍受惠於半導體設備、博弈及機械自動化專案帶動。然北美、歐洲、及北亞市場較去年同期雙位數年減；中國大陸及新興市場則個位數衰退。