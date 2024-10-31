瑞儀夠利 前三季EPS 11.69元

背光模組大廠瑞儀（6176）昨（31）日公布前三季稅後純益54.37億元，年增11.6%，每股純益11.69元，獲利與每股純益均登上近二年同期新高，並且連續三年前三季就賺逾一個股本。

瑞儀第3季合併營收141.63億元，攀上七季來高點，季增18.5%，年增24.4%；毛利率22.14%，季增1.47個百分點，年增1.37個百分點；稅後純益16.92億元，下探三季來低點，季減6.1%，年減11.2%，每股純益3.64元。

累計前三季合併營收369.38億元，年增13.8%；毛利率20.89%，年增1.03個百分點；稅後純益54.37億元，年增11.6%，每股純益11.69元。瑞儀30日股價跌2元、收211.5元。

展望後市，瑞儀先前指出，本季營收有機會優於第3季，2024全年營收會較去年成長雙位數百分比，毛利率可望維持在20%之上。由於本業發展穩定，確立今年營收及獲利都會比去年更出色。

瑞儀持續擴大非本業布局，同時積極投資多元領域，日前宣布將斥資逾百億元收購丹麥商NIL Technology，並將於併購完成後啟動海內外擴產，預期2025年資本支出將是今年16億元的2.5倍。

國科會科學園區審議會日前已通過瑞儀竹科分公司進駐竹南園區申請案，瑞儀位於竹南的竹科分公司將投資50億元，主要產品為晶圓級光學元件及相關客製化製程服務。

瑞儀原生產重鎮集中於前鎮科技產業園區（舊名高雄加工出口區），這次擴大進駐竹南，估計於2026年至2027年完成生產晶圓級光學元件的無塵室新廠。

瑞儀指出，積極規劃發展由半導體製程延伸而成的晶圓級光學元件，相較傳統光學元件受限運作原理所須保持既定尺寸，該公司將發展的晶圓級光學元件可將尺寸大幅微縮，並且可與半導體製程相容，更加有利後端整合封裝，其相關優勢在目前以消費性電子為主的產品應用端，受到各國際大廠強力關注。