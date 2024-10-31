矽創前三季每股純益11.92元

驅動IC廠矽創（8016）昨（31）日公布第3季歸屬母公司業主淨利4.63億元，季減12.7％，年減14.1％，以目前股本計算，每股純益約3.86元；前三季歸屬母公司業主淨利14.28億元，與去年同期持平，每股純益11.92元。

展望後市，法人認為，矽創的手機應用需求於下半年升溫，加上車用營收穩健增長，今年業績有望回升，年增幅約5％至10％。

矽創於中小尺寸顯示器驅動IC方面耕耘有成，在穿戴式裝置與功能型手機應用市占率過半，積極發展包括物聯網、工控設備應用驅動IC等應用。旗下感測IC廠昇佳則主攻手機應用，其手機近接偵測感測晶片是非蘋品牌重要供應商。

矽創昨日並公告，擬參與認購持股超過四成的轉投資新特系統現增案，以每股150元、總金額上限3.75億元取得2,500張股票。

矽創旗下另一隻小金雞力領科技規劃近期轉上櫃掛牌。力領去年12月登錄興櫃，主力產品為車用顯示驅動IC，以及消費性電子顯示驅動IC等，專注於少量多樣的利基型市場，如針對小螢幕或戶外應用等。

其中，車用顯示驅動IC占力領營收比重近七成，可應用於儀表板、中控台、抬頭顯示器、空調顯示器及電子後視鏡等；消費性電子顯示驅動IC則可應用於POS機、手機及智慧音箱等。

矽創30日股價跌2.5元、收222元。