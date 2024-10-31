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中碳前三季每股純益4.17元 中鴻-0.57元

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

中鋼集團旗下中碳（1723）昨（31）日公告，今年前三季稅後純益9.6億元，每股純益4.17元；另外，中鴻仍因鋼市低迷，前三季仍陷虧損，累計稅後虧損8.1億元，每股淨損0.57元。

中鋼表示，鋼市前三季陷低潮，但第4季已有起色，預期集團旗下鋼鐵事業將漸入佳境。

中碳今年前三季業營收58.5億元，營業毛利14.3億元，稅後純益9.6億元，每股純益4.17元，與去年同期的4.93元相比年減15.4%。

中碳到今年第3季期末總資產111億元，期末總負債30億元，期末歸屬於母公司業主權益81億元。隨著技術不斷突破，中碳躋身半導體產業供應鏈，碳材料預估將成長11%以上。

中碳指出，因應未來負極材料、石墨塊材及石墨電極棒需求快速成長，規劃擴建石墨化產能，今年達6,000公噸，2027年增長到1.2萬公噸、2030年達1.8萬公噸。目前屏南工業區新廠有兩條先導線，可年產90公噸碳材，應用在超級電容器以及先進鉛酸電池。

中鴻今年前三季營業收入240億元，營業虧損7.4億元，稅後虧損8.1億元，每股淨損0.57元。到第3季結束，中鴻期末總資產321億元，期末總負債174億元，期末歸屬於母公司業主權益147億元。

中碳 中鴻

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