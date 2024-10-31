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國統在手訂單創新高

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導
國統近六季營運
國統近六季營運

水資源統合商國統（8936）今年以來公部門得標金額逾158億元，在手訂單包含在建工案及管材銷售未認列營收金額超過260億元、創新高紀錄。法人看好，國統明年營運將具爆發成長力道。

法人指出，國統今年陸續有新單落袋，第1季包括有與「石門水庫至新竹聯通管-隧道銜接段工程」承攬廠商簽訂工程所需的管材供應合約；其次是與遠揚營造簽訂「高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線RKC02標土建暨軌道統包工程」所需的管材銷售合約。

第2季部分，則與中華工程聯手得標「台南海水淡化廠統包工程（第一期）暨代操作維護」標案；其中，興建部分金額為95億元。

至於第3季期間，相繼取得「新竹海水淡化廠輸水管線及受水池統包工程」、「石門水庫至新竹聯通管－跨河放水段工程」、「烏溪伏流水第三期（工區2）統包工程」所需管材及管件銷售合約。進而推升今年以來取得公部門標案金額已超過158億元。

就在手訂單來看，目前在建工案及管材銷售未認列營收金額逾260億元，主要包含有石門水庫至新竹聯通管-道路埋設段工程、南科高雄第二（橋頭）園區污水處理廠一期新建工程，以及新竹海水淡化廠輸水管線及受水池統包工程等等。

法人認為，依上述工程工期規劃，預期隨著交貨和工程進度推進，明年業績將呈現走高態勢，並可望進一步持續貢獻未來二至三年營運增長動能。

根據財報公告，國統今年上半年稅後純益達3.88億元，相較去年同期的2.58億元，成長50%，每股純益為1.57元。前九月營收為38.12億元，與去年同期的27.95億元相比，增加36.4% 。

國統 營收 石門水庫

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