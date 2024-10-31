美時肺癌新藥臨床報捷

美時（1795）昨（31）日宣布，自國外授權引進的小細胞肺癌新藥Zepzelca（lurbinectedin），根據海外最新臨床試驗成果，其透過合併療法有機會由小細胞肺癌病人的二線用藥晉升為一線治療後的維持治療組合藥物，在台灣可獲得治療的病患人數也有機會由目前的220人倍增至600人。業界預期，銷售規模也可望同步看增。

美時表示，由西班牙上市藥廠PharmaMar S.A.和美國藥廠Jazz pharmaceuticals主導的臨床三期試驗中，Lurbinectedin與PD-L1抑制劑Atezolizumab（Tecentriq）合併作為維持療法使用後，對已接受鉑類化療及Atezolizumab誘導治療後的成人廣泛期小細胞肺癌患者的總生存期和無進展生存期，有相較於現有療法統計學上顯著的改善。上述兩藥廠計畫在2025上半年分別向歐洲藥監局和美國FDA送出藥證申請。

美時表示，小細胞肺癌（SCLC）大約占整體肺癌人數的10至15%，台灣每年大約有1,000例小細胞肺癌新病例。依據使用劑量，每個療程費用約新台幣8萬元至16萬元。目前在台灣曾接受Lurbinectedin治療的小細胞肺癌病人已累積至約220人。

美時表示，Lurbinectedin目前已在全球16個地區供應使用，於台灣核准適應症為「適用於使用含鉑化學治療期間或之後病程惡化之轉移性小細胞肺癌（SCLC）成人病人的治療。美時於在2021年底，與PharmaMar S.A.簽訂獨家協議，取得台灣市場獨家經銷權，且於2023年獲得食藥署（TFDA）加速核准（Accelerated Approval）。美時目前亦積極向健保署申請健保給付，期望未來能夠造福更多小細胞肺癌患者。