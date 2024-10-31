快訊

康芮凌晨2時減弱為輕度颱風 暴風圈仍籠罩全台

美時肺癌新藥臨床報捷

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

美時（1795）昨（31）日宣布，自國外授權引進的小細胞肺癌新藥Zepzelca（lurbinectedin），根據海外最新臨床試驗成果，其透過合併療法有機會由小細胞肺癌病人的二線用藥晉升為一線治療後的維持治療組合藥物，在台灣可獲得治療的病患人數也有機會由目前的220人倍增至600人。業界預期，銷售規模也可望同步看增。

美時表示，由西班牙上市藥廠PharmaMar S.A.和美國藥廠Jazz pharmaceuticals主導的臨床三期試驗中，Lurbinectedin與PD-L1抑制劑Atezolizumab（Tecentriq）合併作為維持療法使用後，對已接受鉑類化療及Atezolizumab誘導治療後的成人廣泛期小細胞肺癌患者的總生存期和無進展生存期，有相較於現有療法統計學上顯著的改善。上述兩藥廠計畫在2025上半年分別向歐洲藥監局和美國FDA送出藥證申請。

美時表示，小細胞肺癌（SCLC）大約占整體肺癌人數的10至15%，台灣每年大約有1,000例小細胞肺癌新病例。依據使用劑量，每個療程費用約新台幣8萬元至16萬元。目前在台灣曾接受Lurbinectedin治療的小細胞肺癌病人已累積至約220人。

美時表示，Lurbinectedin目前已在全球16個地區供應使用，於台灣核准適應症為「適用於使用含鉑化學治療期間或之後病程惡化之轉移性小細胞肺癌（SCLC）成人病人的治療。美時於在2021年底，與PharmaMar S.A.簽訂獨家協議，取得台灣市場獨家經銷權，且於2023年獲得食藥署（TFDA）加速核准（Accelerated Approval）。美時目前亦積極向健保署申請健保給付，期望未來能夠造福更多小細胞肺癌患者。

健保給付 美時 肺癌

延伸閱讀

姑母肺癌病逝…她吸菸30多年做斷層掃描 找到肺腺癌病灶

全球首度發現！成大團隊解開肺癌細胞轉移與抗藥性之謎

肺癌藥「泰格莎」擴大給付 健保年花91億元成最大宗藥費

台灣不抽菸女性患肺癌比例高於美國 醫師警告兩原因：橄欖油別炸

相關新聞

立積前三季每股純益0.95元 新唐0.67元

射頻IC廠立積（4968）昨（31）日公布第3季財報，每股淨損0.19元，累計前三季每股純益0.95元。法人預期，本季業...

致茂前三季每股稅後純益9元 半導體業務熱

量測儀器大廠致茂（2360）昨（31）日召開法人說明會，公布前三季每股稅後純益（EPS）9元，優於去年同期7.56元，其...

台達電目標價喊510元

台達電（2308）30日法說，毛利率優於外資法人預估。外資證券重申「買進」或「優於大盤」評等，看好台達電將持續受惠於人工...

10月ETF零股交易 火熱

接近美國總統投票日，投資人買進標的明顯轉變，統計10月ETF零股交易前十名，由台積電拔得頭籌，鴻海排名第四，其他八個席次...

IR議合服務平台 今上線

響應金管會推動建構亞洲資產管理中心，臺灣證券交易所集團又有創舉。證交所旗下臺灣指數公司建置「IR議合服務平台（IR EN...

志聖要買1,000張庫藏股

PCB半導體設備廠志聖（2467）昨（31）日公告公司董事會決議買回庫藏股，買回股份目的轉讓股份予員工，預計買庫藏股1,...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。