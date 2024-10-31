志聖要買1,000張庫藏股

PCB半導體設備廠志聖（2467）昨（31）日公告公司董事會決議買回庫藏股，買回股份目的轉讓股份予員工，預計買庫藏股1,000張轉讓員工，預定買回之期間為今（1）日起至12月31日。另外，志聖昨董事會通過授權董事長於15億元額度內購置土地案，志聖提到，主要是擴充廠房因應先進封裝需求。

志聖昨公告提到，預計庫藏股買回區間價格為146至331元間，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回，買回方式為自集中交易市場買回，預定買回股份占公司已發行股份總數之比率0.64%，申報時已持有公司股份的累積股數639.42萬股。

志聖昨董事會也通過授權董事長於交易金額15億元的額度內進行購置土地之洽商細節及簽署相關文件。

另外志聖昨公告公司今年前三季財報，前三季每股稅後純益3.5元，前三季優於去年同期為歷年同期次高。志聖先前10月中旬已公告今年前三季累計合併稅後自結損益，歸屬於本公司業主之稅後淨利為5.24億元，年增39.3%，每股稅後純益為3.50元。

展望未來，志聖昨重申說，營運看來上下半年一樣五五波，泰國PCB持續有進展，半導體高階與AI應用持續明朗。