台達電目標價喊510元

台達電（2308）30日法說，毛利率優於外資法人預估。外資證券重申「買進」或「優於大盤」評等，看好台達電將持續受惠於人工智慧（AI）伺服器及電源供應的需求強勁，但擔心電動車成長動能前景。

在外資法人最近釋出的台達電報告中，以花旗證券重申510元的目標價最高，且花旗維持「買進」評等。台達電第3季稅後淨利季增24%，年增32%，比花旗預估的數字高出10%，比市場共識預估值高出7%，主要是因為毛利率表現強勁。

花旗指出，台達電第3季毛利率為34.9%，再創歷史新高，高於法人共識的33.5%，主要受惠於產品組合改善，被動元件及AI伺服器電源供應比重提高；營業利益率14.6%，也高於法人預期的13.3%。

摩根士丹利證券（大摩）對台達電重申「優於大盤」評等及500元目標價。大摩指出，台達電第3季稅後淨利比大摩高出20%；毛利率也高於預期，雖然電動車零組件出貨疲弱，且新AI相關產品延後出貨，但毛利率仍受惠於產品組合改善；營益率14.6%為歷史新高，主要是因為營運槓桿佳。

大摩對於台達電的法說聚焦國際貿易委員會（ITC）對台達電與美國電源模組廠Vicor專利官司的判決、AI伺服器相關產品（電源供應、DC-DC電源轉換器模組及儲能系統等）在2025年的成長動能及競爭態勢、液冷散熱解決方案細節及2024年下半年與2025年前景、電動車零組件2025年前景、2024年第4季及2025年毛利率趨勢。

滙豐證券雖然對台達電維持「買進」評等，但將目標價從486元降到470元，主要是認為電動車成長趨緩及研發費用提高。台達電的電動車客戶主要是美國（特斯拉除外）及歐盟的OEM廠，這些都面臨中國大陸電動車廠的強勁價格競爭。因此，電動車事業的獲利前景變得愈來愈不明朗。

滙豐仍看多台達電的AI業務前景，預期AI電源模組營收比重將大幅成長，散熱系統在未來二、三季也將快速成長。