立積前三季每股純益0.95元 新唐0.67元
射頻IC廠立積（4968）昨（31）日公布第3季財報，每股淨損0.19元，累計前三季每股純益0.95元。法人預期，本季業績可能與上季大致持平，最快是明年較有機會出現單季轉盈局面。另外，微控制器（MCU）大廠新唐第3季也持續虧損，前三季每股純益為0.67元。
立積第3季合併營收為9.08億元，季減10.2%、年增23%，淨損約1,746.7萬元，每股純損0.19元；累計前三季合併營收為27.81億元，年增31.6%，歸屬母公司業主淨利為8,622.3萬元，優於去年同期的虧損情形，每股純益為0.95元。
法人估計，立積第4季業績可能與上季大致持平，能否超越要視本季的手機應用急單情況而定，而全年業績增幅應可達二成以上。
在新唐方面，第3季合併營收79.56億元，季減3.2%、年減11.2%，已是連四個季度衰減，淨損1.05億元，以其目前股本計算，每股淨損0.25元，呈現連兩季虧損。
新唐累計前三季合併營收為246.52億元，年減8.2%，歸屬母公司業主淨利為2.82億元，年減83.5%，每股純益為0.67元。
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