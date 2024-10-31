致茂前三季每股稅後純益9元 半導體業務熱

量測儀器大廠致茂（2360）昨（31）日召開法人說明會，公布前三季每股稅後純益（EPS）9元，優於去年同期7.56元，其中半導體／Photonics測試解決方案在第3季持續強勁，年成長七成、居產品線之冠。

公司重申半導體應用續強，下半年可望優於上半年，高速運算（HPC）帶動下，估第4季半導體測試設備出貨可望高於第3季表現。

致茂2024年前三季營收155.6億元，較2023年同期成長14%。累計前三季稅後淨利38.6億元，較2023年同期成長18%，每股稅後純益為9元。第3季營收56億元，季增加2%，年增加16%，單季稅後淨利為14.5億元，與上季相當，並較去年同期成長16%，單季每股稅後純益為3.39元，為近八季高檔。

依據致茂釋出展望，法人看好今年營收可望挑戰2022年的歷史新高，實際數字仍看最終第4季半導體測試設備出貨而定。

展望未來，致茂維持先前法說會看法，預期下半年優於上半年，來自半導體／Photonics測試解決方案需求續強勁，可望帶動第4季淡季不太淡。