快訊

康芮凌晨2時減弱為輕度颱風 暴風圈仍籠罩全台

致茂前三季每股稅後純益9元 半導體業務熱

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

量測儀器大廠致茂（2360）昨（31）日召開法人說明會，公布前三季每股稅後純益（EPS）9元，優於去年同期7.56元，其中半導體／Photonics測試解決方案在第3季持續強勁，年成長七成、居產品線之冠。

公司重申半導體應用續強，下半年可望優於上半年，高速運算（HPC）帶動下，估第4季半導體測試設備出貨可望高於第3季表現。

致茂2024年前三季營收155.6億元，較2023年同期成長14%。累計前三季稅後淨利38.6億元，較2023年同期成長18%，每股稅後純益為9元。第3季營收56億元，季增加2%，年增加16%，單季稅後淨利為14.5億元，與上季相當，並較去年同期成長16%，單季每股稅後純益為3.39元，為近八季高檔。

依據致茂釋出展望，法人看好今年營收可望挑戰2022年的歷史新高，實際數字仍看最終第4季半導體測試設備出貨而定。

展望未來，致茂維持先前法說會看法，預期下半年優於上半年，來自半導體／Photonics測試解決方案需求續強勁，可望帶動第4季淡季不太淡。

半導體 致茂

延伸閱讀

銳澤財報／前三季稅後純益1.52億元 EPS 4.8元

創意財報／第3季EPS達7季高點 前三季賺近兩個股本

瑞儀財報／前三季EPS 11.69元 連三年同期賺逾一股本

智擎財報／前三季稅後淨利3.32億元、年增四成 Q4業績有望看增

相關新聞

立積前三季每股純益0.95元 新唐0.67元

射頻IC廠立積（4968）昨（31）日公布第3季財報，每股淨損0.19元，累計前三季每股純益0.95元。法人預期，本季業...

致茂前三季每股稅後純益9元 半導體業務熱

量測儀器大廠致茂（2360）昨（31）日召開法人說明會，公布前三季每股稅後純益（EPS）9元，優於去年同期7.56元，其...

台達電目標價喊510元

台達電（2308）30日法說，毛利率優於外資法人預估。外資證券重申「買進」或「優於大盤」評等，看好台達電將持續受惠於人工...

10月ETF零股交易 火熱

接近美國總統投票日，投資人買進標的明顯轉變，統計10月ETF零股交易前十名，由台積電拔得頭籌，鴻海排名第四，其他八個席次...

IR議合服務平台 今上線

響應金管會推動建構亞洲資產管理中心，臺灣證券交易所集團又有創舉。證交所旗下臺灣指數公司建置「IR議合服務平台（IR EN...

志聖要買1,000張庫藏股

PCB半導體設備廠志聖（2467）昨（31）日公告公司董事會決議買回庫藏股，買回股份目的轉讓股份予員工，預計買庫藏股1,...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。