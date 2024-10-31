快訊

不要命！竹北數十居民肉身與颱風「拔河」 20層樓高陽台連人險被吹飛

影／康芮狂風大作！長庚警衛「肉身護牆」被吹飛摔地 驚險過程全拍下

研華：接單逐季向上 第4季營收獲利看升

中央社／ 台北31日電

工業物聯網廠研華今天表示，今年來接單保持逐季回溫向上趨勢，預期第4季營收與獲利可望維持上揚態勢。

研華今天公布第3季財報，季營收新台幣149.5億元，較去年同期持平，毛利率41.3%，稅後淨利22.58億元，年減13%，每股純益2.61元。

研華累計前3季營收434.73億元，較去年同期衰退12%，毛利率40.6%，稅後淨利63.64億元，年減26%，每股純益7.39元。

研華指出，今年來台灣市場業績較去年同期成長18%，主要受惠半導體設備、博弈及機械自動化專案帶動。北美、歐洲及北亞市場較去年同期減少雙位數百分比，中國及新興市場衰退個位數百分比。

至於各事業群表現，研華表示，工業物聯網事業群業績較去年同期減少個位數百分比，其餘事業群均較去年同期減少雙位數百分比。

研華指出，第3季接單出貨比值為1.07，接單狀況保持逐季回溫向上趨勢，北美、歐洲和中國動能皆轉強且符合預期，預期第4季營收和獲利可望維持揚升態勢，短期將持續優化營運效率及全球市場布局，並加大投入邊緣AI解決方案及經營夥伴生態圈。

營收 研華

延伸閱讀

「雲門」再登北美劇院 票房亮眼 破場館現代舞售票紀錄

基隆公益青年電動機車專案 汰舊將列必要條件

魏德聖執導電影「BIG」 11月美加地區院線暖心上映

查京華城金流 檢廉傳喚東森王令麟、博弈教父陳盈助

相關新聞

閎暉財報／第3季每股虧損0.55元

閎暉實業（3311）公布，第3季合併營收6.5億元，稅後虧損3,748萬元，以加權平均流通在外股數計算，每股虧損0.55...

瑞昱前三季每股純益23.19元 審慎看後市

晶片大廠瑞昱（2379）昨（30）日舉行法說會，公布第3季財報，每股純益為8.53元，略低於前一季的8.55元，為歷年同...

世芯訂單爆發 大摩按讚

世芯-KY（3661）將於11月1日舉行法說會，摩根士丹利證券（大摩）在法說前夕釋出個股報告中指出，世芯-KY受惠英特爾...

崇越前三季EPS 14.45元

崇越（5434）昨（30）日公布第3季營業利益11.1億元，季增10.6%，年增17%，單季每股稅後純益（EPS）4.9...

華新科前三季每股純益4.25元 衝高階產品

被動元件大廠華新科（2492）昨（30）日公告第3季獲利4.46億元，季減55.4％，也比去年同期衰退57.92％，每股...

訊連 AI 應用成長動能強

訊連（5203）昨（30）日召開法說會，董事長黃肇雄表示，數位媒體產品線（Create B2C）動能強勁，訊連將透過生成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。