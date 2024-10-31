立積財報／第3季小虧 今年業績估增二成以上
射頻IC廠立積（4968）於31日公布第3季財報，每股淨損0.19元，不過累計前三季每股純益為0.95元。法人預期，該公司本季業績可能與上季大致持平，最快是明年較有機會出現單季轉盈局面。
立積第3季合併營收為9.08億元，季減10.2％、年增23％，淨損約1,746.7萬元，每股純損0.19元。
立積累計前三季合併營收為27.81億元，年增31.6％，歸屬母公司業主淨利為8,622.3萬元，優於去年同期的虧損情形，每股純益為0.95元。
立積今年至今的單月業績高峰落在5月，法人估計，該公司第4季業績可能與上季大致持平，能否超越要視本季的手機應用急單情況而定，而全年業績增幅應可達二成以上。
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