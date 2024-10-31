日月光投控第3季獲利創7季高 第4季業績估小幅季減

封測大廠日月光投控今天公布第3季稅後淨利新台幣96.66億元，季增24%，創7季以來新高，單季每股純益2.24元；累計前3季稅後淨利231.04億元，年增3.45%，每股純益5.35元。

展望第4季，日月光投控評估封測營收小幅季增，電子代工服務（EMS）第4季營收季減中個位數百分比。市場人士評估，日月光投控第4季集團業績較第3季小幅季減約1%。

日月光投控下午舉行線上法人說明會，財務長董宏思指出，根據當前業務評估及匯率假設，若以新台幣計價，封測事業今年第4季營收將小幅季增，封測事業第4季毛利率估較第3季持平。

在電子代工服務（EMS），若以新台幣計價，電子代工服務第4季營收將季減中個位數百分比（約5%）；電子代工服務第4季營業利益率將季減1個百分點。

日月光投控指出，第4季成長幅度雖不如預期，但仍有成長，封裝測試及材料項目持穩，電子代工服務有挑戰，第4季測試業績可顯著成長。

市場人士預估，日月光投控第4季營收約新台幣1590億元左右，挑戰1600億元，估季減約1%。

日月光投控公布第3季財報，單季營收1601.15億元，季增14.2%，年增3.9%，為歷年同期次高，主要受惠先進封裝以及通訊相關封測成長，單季毛利率16.5%，是7季以來高點，季增0.1個百分點，年增0.3個百分點。

日月光投控第3季營業利益率7.2%，季增0.8個百分點，年減0.2個百分點，稅後淨利96.66億元，季增24%、年增10%，站7季以來高點，第3季每股純益2.24元。

日月光投控累計前3季營收4331.46億元，較去年同期增加2.8%，毛利率16.23%，較去年同期15.66%上揚0.6個百分點，營益率6.45%，較去年同期6.77%微減0.3個百分點，稅後淨利231.04億元，較去年同期223.33億元增加3.45%，每股純益5.35元。

觀察封測材料業務，第3季通訊營收應用占比約50%，電腦占比18%，車用、消費電子和其他占比約32%；前10大客戶營收占比約61%。