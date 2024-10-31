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研華第3季 EPS 達2.61元 第4季營收獲利續揚

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

全球工業物聯網領導廠商研華（2395）31日舉行董事會，公佈2024年第三季合併財務報告。研華2024累計第三季合併營收達434.73新台幣億元，較去年同期衰退12%，營業毛利為176.52億元，毛利率40.6%，營業利益為65.36億元，營業利益率15.0%，合併稅後淨利為63.64億元，年減26%，累計前三季每股稅後盈餘為7.39元。

在單季營運部分，研華2024年第三季合併營收達新台幣149.50億元，較去年同期持平。單季營業毛利為61.73億元，毛利率41.3%，營業利益為24.52億元，營業利益率16.4%，合併稅後淨利為22.58億元，年減13%，第三季合併每股稅後盈餘為2.61元。第三季營收與獲利相較於前兩季，整體營運表現逐步上揚。

若以美元表達，研華2024年前三季營收為US$1,360百萬元，年減15%。整體營運以區域別而言，僅台灣市場表現突出，年對年增長18%，主要仍受惠於半導體設備、博弈及機械自動化專案的帶動。然北美、歐洲、及北亞市場較去年同期雙位數年減；中國及新興市場則個位數衰退。各事業群表現方面，工業物聯網事業群(Industrial-IoT Group，IIoT)為個位數衰退，其餘事業群均較去年同期雙位數年減。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，研華第三季接單/出貨比值（B/B Ratio）為1.07，整體接單狀況保持每季回溫向上。觀察3Q24三大區域之BB值，三大區動能皆轉強且符合預期，北美、歐洲及中國分別為1.11、1.16及1.01水位。展望第四季，仍將維持逐季營收獲利上揚之態勢，短期除了持續優化營運效率及全球市場布局外，並加大 Edge AI 解決方案的投入及夥伴生態圈的經營，期望在Edge AI 逐步發酵之際，擴大AIoT之核心競爭優勢。

營收 研華

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