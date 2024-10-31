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致茂財報／前三季每股賺9元優於去年同期 重申半導體應用續強

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

致茂（2360）31日不受颱風天影響召開法人說明會，公佈2024年第3季財務報告，會計年度截至9月30日之財務報告。前三季每股稅後純益為新台幣9元，優於去年同期7.56元，其中半導體 / Photonics 測試解決方案在第3季持續強勁年成長七成居產品線之冠，公司今日並重申半導體應用續強。

展望未來，致茂今日並重申，維持先前法說會看法，預期下半年優於上半年，主要來自半導體 / Photonics 測試解決方案續強勁，可望帶動第4季淡季不太淡。

該公司2024年第3季之合併累計營收為新台幣56億，較上季增加2%，較去年同期成長16%。稅後淨利為新台幣14.5億，與上季相當，較去年同期成長16%。每股稅後純益為新台幣3.39元。每股盈餘之設算股數為加權平均發行股數4億2仟1佰萬股。

致茂財務長應正在法說會開場並說，今日是颱風天從致茂公司窗戶看出去外面是滂沱大雨，公司以線上方式舉辦法說會，感謝各位投資人聆聽參與。

致茂提到，2024年前三季之合併營業收入達新台幣155.6億元，較2023年同期成長14%。累計稅後淨利為新台幣38.6億元，較2023年同期增長18%，基本每股稅後純益為新台幣9元。

新台幣 致茂

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