快訊

聯合報社論／賴清德進不了國會，得怪大法官橫柴入灶

宏碁大促銷 進擊雙11

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

PC品牌大廠宏碁（2353）衝刺台灣市場雙11商機，昨（30）日宣布啟動促銷活動，總計超過40款Acer AI PC供消費者選擇。展望後市，宏碁在電競需求挹注，加上AI PC產品線陸續到位，看好台灣市場下半年營運優於上半年，也優於去年同期，維持全年業績成長目標。

宏碁台灣啟動「Acer雙11購物節」活動，宏碁引進全新Swift AI PC系列共六款新品，全面升級AI性能，滿足不同使用者需求。

宏碁指出，全新Copilot+ Swift AI PC由三大全新處理器強勢驅動，NPU算力45+ TOPS共六款新品開賣，總計超過40款Acer AI PC可選擇。

今年台灣PC市場疲軟，但宏碁台灣受惠電競需求，加上AI PC產品線陸續到位，帶動今年營運持續成長，銷量、業績及市占皆提升。

宏碁建立多重事業引擎的策略持續發酵，非電腦及顯示器相關事業營收占第3季營收26.9%，占累計前九月營收的28.0%。

宏碁孵化中的事業營運亮點中，專攻AI伺服器及工作站的安圖斯科技第3季營收年增24.8%、累計前九月營收年增75.8%。

AI 宏碁 營收

延伸閱讀

英特爾AI PC要賣1億台

宏碁人工智慧平台報捷

宏碁智新拚11月登興櫃

樹德科大電競系畢業生「錄取台積電」 競技播報獲肯定

相關新聞

瑞昱前三季每股純益23.19元 審慎看後市

晶片大廠瑞昱（2379）昨（30）日舉行法說會，公布第3季財報，每股純益為8.53元，略低於前一季的8.55元，為歷年同...

世芯訂單爆發 大摩按讚

世芯-KY（3661）將於11月1日舉行法說會，摩根士丹利證券（大摩）在法說前夕釋出個股報告中指出，世芯-KY受惠英特爾...

崇越前三季EPS 14.45元

崇越（5434）昨（30）日公布第3季營業利益11.1億元，季增10.6%，年增17%，單季每股稅後純益（EPS）4.9...

華新科前三季每股純益4.25元 衝高階產品

被動元件大廠華新科（2492）昨（30）日公告第3季獲利4.46億元，季減55.4％，也比去年同期衰退57.92％，每股...

訊連 AI 應用成長動能強

訊連（5203）昨（30）日召開法說會，董事長黃肇雄表示，數位媒體產品線（Create B2C）動能強勁，訊連將透過生成...

光寶第3季EPS 1.48元

光寶科技（2301）昨（30）日召開法說會，公布第3季稅後純益34億元，季增9%，年減25.4%，為今年來最佳，每股純益...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。