宏碁大促銷 進擊雙11

PC品牌大廠宏碁（2353）衝刺台灣市場雙11商機，昨（30）日宣布啟動促銷活動，總計超過40款Acer AI PC供消費者選擇。展望後市，宏碁在電競需求挹注，加上AI PC產品線陸續到位，看好台灣市場下半年營運優於上半年，也優於去年同期，維持全年業績成長目標。

宏碁台灣啟動「Acer雙11購物節」活動，宏碁引進全新Swift AI PC系列共六款新品，全面升級AI性能，滿足不同使用者需求。

宏碁指出，全新Copilot+ Swift AI PC由三大全新處理器強勢驅動，NPU算力45+ TOPS共六款新品開賣，總計超過40款Acer AI PC可選擇。

今年台灣PC市場疲軟，但宏碁台灣受惠電競需求，加上AI PC產品線陸續到位，帶動今年營運持續成長，銷量、業績及市占皆提升。

宏碁建立多重事業引擎的策略持續發酵，非電腦及顯示器相關事業營收占第3季營收26.9%，占累計前九月營收的28.0%。

宏碁孵化中的事業營運亮點中，專攻AI伺服器及工作站的安圖斯科技第3季營收年增24.8%、累計前九月營收年增75.8%。