中華電組隊 攻5G專網

中華電信（2412）攜手國內和碩、雲達、宏達電（及旗下智宏網）、仁寶、啟碁、正文等廠商，建構台灣5G ORAN（開放網路）產業鏈。

中華電信表示，5G專網已經在台灣累計上百5G專網場域，更是攜手和碩、雲達以及宏達電前進美國以及日本進行POC驗證計畫，要搶進歐洲及東南亞市場，加速切入國際商用網路市場。

中華電信昨（30）日與合作夥伴舉辦「亞洲．矽谷-5G ORAN商用實證暨國際推廣計畫」發表會。中華電信執行副總黃志雄指出，台灣資通訊產業具競爭力，但過往較難打入電信產業鏈，透過5G ORAN合作，中華電信積極協助台灣網通設備廠商搶進打世界盃，從台灣驗證場域出發，走向國際市場。