佳必琪雙箭齊發 2025年展望佳

佳必琪（6197）昨（30）日參與券商舉辦的法說會，董事長張舒眉表示，已經開發水冷快接頭與大電流連接線兩大新產品，並在既有雲端服務供應商（CSP）客戶基礎上拓展新的產品線，隨著輝達GB200大量出貨，佳必琪新舊產品將雙箭齊發，2024年已經是不錯的一年，2025年展望相當樂觀。

佳必琪產品目前分為兩大塊，一是資料中心網路與電信產業，其中伺服器與儲存占45%、AI/GPU伺服器占35%、交換器／電信與資料中心占20%；第二是智慧連接產業，其中遊戲與顯示卡占40%、工廠自動化占20%、電動車占30%、其他占5%。

張舒眉說，這些新品都是AI伺服器要使用，產能吃緊，佳必琪應客戶要求開發快接頭，目前產品的氣密、水密、不銹鋼專利等準備好了。