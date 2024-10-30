微控制器（MCU）盛群（6202）昨（30）日召開法說會，展望第4季，總經理蔡榮宗預估，可能與第3季持平，並希望最快明年首季力拚單季轉虧為盈。他並認為，明年營運表現將優於今年。

盛群已公布第3季財報歸屬母公司業主淨損7,269萬元，每股淨損0.32元，連續虧損四個季度。盛群累計前三季歸屬母公司業主淨損1.52億元，每股淨損0.67元。

蔡榮宗表示，目前目標是努力朝明年首季轉虧為盈。若今年第4季表現與第3季差不多，上、下半年業績比重將約為45比55，全年業績可能小幅衰退，因此在最後兩個月會盡量提升表現，並努力將毛利率維持在四成以上水準。

盛群到第3季底的存貨金額約12.9億元，他希望到明年第2季可降至10億元以下。