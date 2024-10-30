華碩衝刺迷你電腦 告捷

華碩（2357）去年10月接手英特爾新一代運算單元（NUC）業務已滿一年。華碩物聯網事業部暨NUC事業部總經理趙國維表示，接手後擴增電競、AI PC等產品線，看好消費性產品比重持續提升，預計今年NUC整體出貨量較去年成長15%，明年在此基礎上再成長25%。

NUC是一款外型小巧的計算元件，又可稱作「迷你電腦」，是桌機（DT）市場一個細分產品線，占整體DT市場出貨量約15%，近年呈現緩步成長。

華碩去年10月接手英特爾NUC業務後，在華碩智慧物聯網事業群（AIoT BG）下成立「NUC事業部」並持續擴編。趙國維說，接手後有碰上一些挑戰，像承接英特爾原有團隊，如何讓新員工快速融入華碩企業文化。其次，英特爾客群廣大，全球較有規模的約有5,000家，華碩業務團隊如何在有限時間下承接，也花了不少時間。

華碩NUC事業部由原英特爾NUC部門約百名員工，及華碩AIOT事業群旗下迷你電腦團隊整併，目前新團隊人數約150人，隨著該產品線擴張計畫持續進行，華碩預計2025年NUC部門將擴大人力。

華碩接手英特爾NUC後，擴大產品線，除保留既有的商用、工業用產品，也新增消費性的電競裝置，未來也規劃增加創作者產品線，並於今年9月在IFA展上推出全球首款搭載Intel Core Ultra處理器（第二代）及Microsoft Copilot+的AI NUC迷你電腦NUC 14 Pro AI。

華碩NUC加上既有的minPC目前約占集團整體營收3%至5%。趙國維指出，華碩NUC消費性產品比重持續提升，但目前最大客戶群體仍是商用市場，預計今年NUC出貨量成長15%，明年再成長25%。

華碩NUC目前最大應用仍是商用市場。趙國維指出，客戶最大宗來自智慧零售，其次有自動化及智慧醫療領域，NUC與華碩既有AIOT團隊呈現互補關係。

此外，從區域來看，華碩NUC目前業績大宗仍來自歐美地區，合計占比七成，由於華碩在中國大陸PC市場經營有成，大陸市場也成為NUC重要市場之一。