光寶第3季EPS 1.48元

光寶科技（2301）昨（30）日召開法說會，公布第3季稅後純益34億元，季增9%，年減25.4%，為今年來最佳，每股純益1.48元，展望本季，總經理邱森彬表示，往年第4季是傳統淡季，但今年第4季營收表現有望年增及季增，主要動能來自雲端運算電源、光電半導體及IT應用高階電源、智慧輸入裝置等出貨成長。

依光寶釋出的展望，外界預期，本季營收將是全年高峰。

光寶累計今年前三季稅後純益88.93億元，年減20%，每股純益3.88元。邱森彬看好，明年整體來自AI的營收占比將達10%，成長動能主要來自於電源。他表示，今年33KW電源機櫃（Power Shelf） 用於新一代AI伺服器電源本季陸續出貨，預計明年第1季放量，看好明年相關業務高成長表現。

至於散熱系統Liquid to Air（水對氣）於第4季樣機出貨，Liquid to Liquid（水對水）已完成系統測試，預計2025年啟動出貨動能，邱森彬表示，這些創新技術將為次世代高效能運算與AI應用奠定強有力的基礎。