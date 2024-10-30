瑞昱前三季每股純益23.19元 審慎看後市

晶片大廠瑞昱（2379）昨（30）日舉行法說會，公布第3季財報，每股純益為8.53元，略低於前一季的8.55元，為歷年同期次高。瑞昱表示，本季進入產業周期淡季，審慎應對市場變化。現在對於各項業務的後續展望，比上一季來得樂觀。

瑞昱第3季合併營收307.52億元，季增0.3%、年增15.3%，毛利率51.4%，比前一季的50.9%小增，淨利43.75億元，季減0.3%、年增70.1%，每股純益8.53元。

瑞昱前三季合併營收870.49億元，年增19.9%，淨利118.91億元，年增70.5%，每股純益約23.19元。

瑞昱表示，第3季PC與非PC業績比重約33比67，網通與車用業務展現成長力道，消費性應用下滑，部分相互抵消。乙太網路應用在第3季展現持續強勁的增長，惟估計本季將出現季節性放緩情形。交換器業務，瑞昱估計，下半年表現將優於上半年，而Wi-Fi晶片方面，第3季表現維持穩定。在音訊轉換晶片方面，強化Chromebook與電競應用，正開發相關車用產品。