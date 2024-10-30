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聯合報社論／賴清德進不了國會，得怪大法官橫柴入灶

勤誠斥資3.5億 增建大馬廠

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

伺服器機殼龍頭廠勤誠（8210）昨（30）日代馬來西亞子公司宣布斥資4,920萬馬元（約新台幣3.59億元）購置當地土地，用於未來增建馬來西亞廠，推估最快2026年有望小批量生產，以滿足客戶未來產能需求。

公告指出，勤誠購置的馬來西亞土地位於柔佛州柔佛巴魯縣地不佬區，位於士乃機場城的自由區內，面積約6公頃，交易對象為Senai Airport City Sdn. Bhd.（SACSB），雙方已完成簽約。

勤誠指出，此次海外置產是因擴充產能所需，交易金額僅土地，未來興建產房及添購生產設備的金額尚未計算。

勤誠今年受惠AI機殼出貨暢旺，前三季營收衝破百億元來到106.52億元，年增63.4%，表現亮眼。

勤誠 馬來西亞

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