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聯合報社論／賴清德進不了國會，得怪大法官橫柴入灶

崇越前三季EPS 14.45元

經濟日報／ 記者尹慧中/台北報導

崇越（5434）昨（30）日公布第3季營業利益11.1億元，季增10.6%，年增17%，單季每股稅後純益（EPS）4.93元；前三季歸屬母公司業主淨利27.3億元，年成長24.1%，EPS達14.45元，歷史同期新高。崇越預計11月14日舉辦實體法說會。

崇越說明，先進製程和晶圓代工產能擴增，驅動光阻劑、矽晶圓、晶圓載具、石英等半導體材料成長力道強勁。

崇越表示，崇越第3季營收首度飆破150億元大關達153.7億元，季增11.4%，年增23%，單季新高，主要是受惠生成式AI、高速運算（HPC）迅速發展及終端需求復甦，推動半導體材料出貨暢旺。

崇越說明，前三季累計營收410.9億元，較去年同期年增10.9%，營業利益29.8億元，年增24.8%，歸屬母公司業主淨利達27.3億元，年成長24.1%，皆為歷史同期新高。

環保綠能業務方面，崇越說明，崇越於12吋晶圓廠累積相當豐富工程人才與施工經驗，持續承接新的環保工程。

包含：大型廢水處理、機電空調、無塵室等，業務範圍拓及新加坡、越南、馬來西亞等海外半導體廠與電子廠，從晶圓廠設計到整廠建設提供完整的節能環保方案；相關業務採完工比例認列營收，第4季可望進入認列高峰。

崇越董事長潘重良表示：「崇越科技提供從半導體前段晶圓製造到後段封裝的材料及設備，近年積極布局海外市場，打入多家半導體客戶供應鏈，海外能見度佳，隨海外晶圓廠產能開出，將持續推升崇越營運。」

半導體 晶圓廠

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