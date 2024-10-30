訊連 AI 應用成長動能強

訊連（5203）昨（30）日召開法說會，董事長黃肇雄表示，數位媒體產品線（Create B2C）動能強勁，訊連將透過生成式AI應用搶食商用市場商機，加上人臉辨識專案明年陸續放量，「對訊連未來非常有信心」，樂看第4季、明年營收與獲利成長動能。

訊連昨日並公布第3季毛利率86.1%，較前一季與去年同期都增加0.1個百分點；營益率10.1%，較前一季與去年同期都增加超過1個百分點；稅後純益4,390萬元，季減48.3%，年增53.6%，每股純益0.56元。

訊連前三季稅後純益2.28億元，年增8.3%，每股純益2.89元。

訊連今年前三季已提列asknet solution AG預期信用減損共4,620萬元，第4季起可擺脫先前受asknet solution AG影響財報表現的狀況，更能反映本業營運。