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世芯訂單爆發 大摩按讚

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

世芯-KY（3661）將於11月1日舉行法說會，摩根士丹利證券（大摩）在法說前夕釋出個股報告中指出，世芯-KY受惠英特爾Habana Gaudi 3出貨量正開始逐步增加，特別是2025年訂單可望大爆發，重申3,800元目標價。

大摩指出，在世芯-KY第3季營收中，7奈米製程亞馬遜網路服務公司（AWS）專案貢獻可觀。在世芯-KY法說上，投資人將關注四焦點，也就是英特爾Habana訂單是否繼續下修、2025年初步展望、3奈米專案、中國大陸業務發展（是否有地緣政治風險）等。

大摩預估，世芯-KY第3季每股稅後純益（EPS）22.97元，毛利率20.3%；第4季EPS為20.05元，毛利率會略優於第3季，上揚到21.3%。世芯-KY第4季營收季減約10%，優於外資法人預估的季減15-20%，主要是因為Habana Gaudi 3出貨增加。

雖然7奈米AWS專案在第4季會減少，但大摩的產業調查顯示，Habana Gaudi 3正加速放量，對營收貢獻約1億美元。

另外，委託設計（NRE）第4季的營收貢獻也會增加，包括非常少量的3奈米NRE營收在內。

大摩預估，2025年Habana Gaudi人工智慧（AI）伺服器出貨量約2萬-2.5萬台，消耗晶片量約16萬-20萬顆，假設每顆晶片平均售價3,000-3,500美元，估計來自Habana營收貢獻為6.5億美元，占2025年總營收的36%。

至於Gaudi 3的終端客戶，除了戴爾及IBM雲端平台都已宣布採用外，大摩預期，一些中國大陸雲端服務供應商如北京字節跳動、阿里雲等也將跟進採用。在過渡階段，理想汽車及日本消費端客戶對營收貢獻也不小。此外，3奈米雲端計算項目將於2025年底量產，未來數季，世芯-KY還將取得多項網路及AI相關專案。

大摩預估，世芯-KY 2024-2026年EPS各增長75.9%、22.8%、49.5%，2026年營收年增40%，EPS上看139.77元。若世芯-KY在3或2奈米再新增一個主要雲端計算客戶，大摩預估本益比將回到40-45倍歷史高峰（目前股價以2025年本益比估算僅約20倍），目標價3,800元，預示一年內股價將翻增一倍。

世芯 營收

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