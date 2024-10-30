華擎財報／第3季獲利3.05億元、季增15.5% 第4季有機會維持高檔

近幾年來，因為國際經濟局勢不穩定，也導致很多國家擦槍走火，引發成地區性的戰爭，從烏俄戰爭再到以巴戰爭，現在則是南北韓及台灣兩岸的緊張，因此全世界政府也無不提高軍備預算，以台灣為例也不意外，因受惠國際半導體拉貨帶動GDP成長，因此台灣政府也多了本金能增加國防預算。

2024-10-30 08:44