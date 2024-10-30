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聯電財報／第3季毛利率33.8%、營業利益率23.3% EPS 1.16元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

聯電（2303）30日公布2024年第3季營運報告，合併營收604.9億元，較上季的568億元成長6.5%，年增6%；毛利率33.8%，營業利益率23.3%，歸屬母公司淨利144.7億元，每股純益1.16元。

聯電第3季22/28奈米出貨量創歷史新高，22/28奈米晶圓營收占比35%，晶圓製造產能利用率71%。

聯電共同總經理王石表示，「第3季業績符合預期，受惠於22/28奈米製程的強勁需求，晶圓出貨量超乎預期，較前季成長7.8%。同時，第3季特殊製程的營收創下歷史新高，占總營收的53.1%」。

王石指出，「晶圓代工產業是以技術為基礎，我們每年持續在技術研發上大量投資，以確保能夠提供客戶更先進的解決方案，滿足下一世代的產品需求。例如，推出業界最先進的22奈米顯示器驅動解決方案，並提供客戶卓越的性能，預期在接下來數月將有強勁的晶圓投片需求」。

王石強調，「關於第4季的展望，看到各終端市場的需求逐漸穩定，且庫存水位呈現明顯的下降趨勢。展望未來，有許多令人期待的技術和合作項目正在進行，並將持續與客戶的產品藍圖緊密連結」。

他指出，「從客戶端得知，聯電多元化的製造布局對於支持他們的長期策略非常重要。在新加坡的新廠擴建即將完成，與英特爾的合作也按照計畫進行。這些項目將進一步提升我們對客戶的價值主張，並強化聯電在晶圓代工產業的領先地位」。

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