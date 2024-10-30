聯電財報／第3季獲利144.7億元、EPS 1.16元 站上近四個季度以來高點

晶圓代工廠聯電（2303）30日公告今年第3季財報，單季獲利144.7億元，季增5％、年減9.4％，每股純益1.16元，站上近四個季度以來高點，共同總經理王石表示，業績符合原先預期，其中，特別受惠於22/28奈米製程的強勁需求，晶圓出貨量超乎預估，較前季成長7.8%。

王石指出，在特殊製程方面，聯電的策略是開發最佳效能的技術解決方案，很高興看到第3季特殊製程的營收來到歷史新高，占總營收的53.1%，強調晶圓代工產業是以技術為基礎，集團每年持續在技術研發上大量投資，以確保能夠提供客戶更先進的解決方案，滿足下一世代的產品需求。

王石進一步說，聯電推出業界最先進的22奈米顯示器驅動解決方案，並提供客戶卓越的性能，預期在接下來數月將有強勁的晶圓投片需求。

展望第4季，王石說明，看到各終端市場的需求逐漸穩定，且庫存水位呈現明顯的下降趨勢。展望未來，再加上聯電有許多令人期待的技術和合作項目正在進行，並將持續與客戶的產品藍圖緊密連結。

此外，也從客戶端得知，聯電多元化的製造布局對於支持他們的長期策略非常重要，包括於新加坡的新廠擴建即將完成，與英特爾的合作也按照計畫進行，這些項目將進一步提升聯電對客戶的價值主張，並強化集團在晶圓代工產業的領先地位。