台達電第三季創5個新高 鄭平：明年AI仍是大主題

台達電今日舉行法人說明會，董事長鄭平今日因應法人詢問未來全球布局策略，他回應，如果產品是交付美國，就肯定無法交付中國大陸，因此交付美國客戶的產品，產地會主要放在台灣、泰國。目前中國的營收占比約六成，長期目標仍會維持五至六成，也持續在美國、東歐、大陸擴廠，泰國營收則會大幅增加。

展望產業趨勢，鄭平說，公司的目標是持續成長、穩定成長，預期2025年人工智慧（AI）依然會是非常大的主題。

台達企業投資部副總裁劉亮甫補充，台達與美國微軟、AWS、Google及Meta四大CSP（雲端服務供應商）有長期合作，關係長久。雖然有法人特別關切輝達（Nvidia）200系列新世代產品，對台達電的DC-DC模組拉貨出現改變，因此營收會下滑，但台達仍有許多其他客戶，因此約影響四分之一營收。

台達累計前三季獲利賺逾一個股本，稅後純益年增14.8%至280.51億元，每股純益10.8元。其中，第三季稅後純益123.39億元，每股純益4.75元，單季毛利率達34.93%，上季營收、稅後純益、EPS、營業利益和毛利率五大財務指標，均締造單季新猷。鄭平今日表示，針對ICT業務，第四季將較第三季「成長滿多」。

摩根士丹利日前提出報告，預期台達電第四季營收可望看至1150億元，並在11月和12月推出新AI相關GPU產品。摩根士丹利指出，儘管台達電今年總營收可能低於摩根士丹利預期，但由於產品組合改善，有望提高營業利潤率，因此重申對台達電的評價為「優於大盤」，並給予500元目標價。

台達本月還在日本最先端電子資訊高科技綜合展(CEATEC)展示AI資料中心解決方案、綠能通信基礎設施方案與高效的智能製造方案。這是台達首次在日本展出新一代預製型All-in-one資料中心解決方案，將資料中心的基礎設施與IT設備整合在20呎貨櫃，滿足日本市場需要快速建置與彈性擴充需求，並展示高速運算800G網通產品、全新AI資料中心液冷及氣冷方案，包括：列級及機櫃級冷卻液分配裝置CDU (Coolant Distribution Unit)，以及對應最新GPU散熱需求的GB200液冷冷板模組(Cold Plate Loop)、 6U超導熱均溫板3D Vapor Chamber與高效靜音風扇。