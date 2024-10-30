快訊

台中市民政顧問被爆推拿影片不雅 民政局：今已請辭作業中

巨虧171億 大陸最賺錢的地鐵神話破了

強颱康芮最新風雨預報出爐 全台僅1縣市風力未達停班停課標準

崇越財報／前三季EPS 14.45元創同期新高 第3季為4.93元

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
崇越科技董事長潘重良。圖／崇越提供
崇越科技董事長潘重良。圖／崇越提供

崇越（5434）30日公布財報簡易數字，第3季每股稅後純益（EPS）為4.93元，前三季每股稅後純益達14.45元，年增大幅成長20.3%，創歷史同期新高。

崇越說明，第3季營收首度飆破150億元大關，達153.7億元，季增11.4%，年增23%，改寫單季新高紀錄。受惠生成式AI、高速運算（HPC）迅速發展，以及晶片在終端需求復甦的帶動下，推動半導體材料出貨暢旺。

崇越說明，先進製程和晶圓代工產能擴增，驅動光阻劑、矽晶圓、晶圓載具、石英等半導體材料成長力道強勁。崇越科技第3季營業淨利達11.1億元，季增10.6%，年增17%。第3季每股稅後純益為4.93元，前三季每股稅後純益達14.45元，年增大幅成長20.3%，再創歷史同期新高。

崇越說明，營收水漲船高，前三季累計營收達410.9億元，相較去年同期年增10.9%，營業利益達29.8億元，年增24.8%，歸屬母公司業主淨利達27.3億元，年成長24.1%，皆寫下歷史同期新高紀錄。

環保綠能業務方面，崇越說明，於12吋晶圓廠累積相當豐富的工程人才與施工經驗，持續承接新的環保工程案，包含：大型廢水處理、機電空調、無塵室等，業務範圍並拓及新加坡、越南、馬來西亞等海外半導體廠、電子廠，從晶圓廠設計到整廠建設提供完整的節能環保方案；相關業務採完工比例認列營收，第4季可望進入認列高峰。

崇越科技董事長潘重良表示：「崇越科技提供從半導體前段晶圓製造到後段封裝的材料及設備，近年積極布局海外市場，已打入多家半導體客戶的供應鏈，海外能見度佳，隨著海外晶圓廠產能開出，將持續推升崇越科技營運。」預期2024年將繳出亮眼成績單，營收、獲利皆有望大幅優於去年。

AI 半導體 崇越科技 營收

延伸閱讀

均華公告今年9月EPS 1.08元 稅後純益3,100萬元

國巨Q3犀利 賺逾一股本 法人估全年EPS超過40元

台表科前三季EPS 7.53元 菱光EPS 2.66元

威盛前三季EPS 0.87元 超越去年全年

相關新聞

聯發科第3季每股純益15.94元低於前季 毛利率仍維持48.8%

聯發科（2454）今日公布第3季稅後純益255.9億元，季減1.4%、年增37.8%，每股純益15.94元，低於前一季的...

天璣9400導入超乎預期 聯發科上修全年營收增幅將超越16%

聯發科（2454）今日提出本季營收預估，預估本季營收將季減4%或成長2%，主因第4季是傳統消費性電子淡季，但因天璣940...

台達電第三季創5個新高 鄭平：明年AI仍是大主題

台達電今日舉行法人說明會，董事長鄭平今日因應法人詢問未來全球布局策略，他回應，如果產品是交付美國，就肯定無法交付中國大陸...

聯發科董事會通過上半年每股配息29元 共計配發464億元現金股利

聯發科今（30）日舉行董事會，通過 2024上半年現金股利，每股配息29元，相當於80%的股息配發率，共計將配發464億...

崇越財報／前三季EPS 14.45元創同期新高 第3季為4.93元

崇越（5434）30日公布財報簡易數字，第3季每股稅後純益（EPS）為4.93元，前三季每股稅後純益達14.45元，年增...

財報出爐 國巨重挫逾5％ 智原早盤一度跌停

科技大廠財報陸續出爐，國巨（2327）第3季毛利率、營益率「雙率雙升」，單季大賺56.49億元，衝上近八季高點，每股純益...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。