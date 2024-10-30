台光電財報／前三季每股賺20.14元創新高 大園擴廠投逾81億元

CCL廠商台光電（2383）30日公布第3季財報數字，2024年第3季稅後淨利25.1億元，每股稅後純益為7.30元，營運表現續創單季歷史新高。累計台光電2024年前三季營收達458.1億元，營業利益率18.8%，稅後淨利率15.1%，雙率皆創下歷年同期新高，每股稅後純益已超過二個股本，達20.14元。另外台光電公告大園擴廠投逾81億元。

台光電30日也公告公司大園廠建廠資本支出預算案預計投資金額：81.09億元，預計投資日期：自114年第1季起陸續投資，資金來源：自有資金或銀行融資或資本籌資方式支應。

台光電提到，前三季不僅超越去年整年的獲利，同時創下歷史同期新高的營運佳績。台光電憑藉著技術領先業界的優勢，業績不斷加速成長，並持續穩定繳出亮麗的成績單。

營運展望方面，台光電提到，在數位化與智慧化趨勢推動下，高效能運算產品的應用將深入企業及民間的每個角落。各類伺服器及交換器產品相關材料出貨量持續攀升，台光電在各類伺服器、交換器及低軌衛星通訊均有領先同業的市占率，故未來成長動能充足。

台光電提到，在各類伺服器、高階網通低損耗材料及低軌衛星通訊材料三大類產品的成長引擎帶動下，產能已接近全產全銷。因未來需求明確且台光電已在2023年成為此高階基板市場領導廠商，站上世界第一之位置。故台光電除既定2025年馬來西亞廠增加60萬張月產能，2026年中山廠增加60萬張的月產能外，黃石廠再增購設備在現有廠內添加30萬張月產能，預計在2025第2季末開始量產，2025年將增加約20%的產能，2026年增加約15%產能，為全球及本地客戶提供服務，以穩固台光集團在未來繼續維持在此高階網通低損耗材料世界第一的位置。