財報出爐 國巨重挫逾5％ 智原早盤一度跌停

科技大廠財報陸續出爐，國巨（2327）第3季毛利率、營益率「雙率雙升」，單季大賺56.49億元，衝上近八季高點，每股純益11.01元，單季財報表現亮眼，但30日股價卻是重挫，盤中跌幅逾半根停板；智原（3035）第3季每股純益1.01元，早盤跳空以跌停218元開出，不過，盤中跌幅縮減。

被動元件大廠國巨第3季毛利率35.2%，是近七季高點，營益率20.9%，則是八季來最佳，稅後純益56.49億元，每股純益11.01元；累計今年前三季毛利率34.7%，年增1.6個百分點；營益率19.7%，年增0.6個百分點；稅後純益157.11億元，年增23.8%，每股純益31.06元。

國巨預期，第4季雖是傳統淡季但營運有撐，產品均價（ASP）可望持穩，整體產能利用率維持與上季相當，國巨認為，明年和AI相關的運算和企業應用等，將是成長最高的領域，隨著AI的應用爆發，國巨將全面受惠。

特殊應用IC（ASIC）設計服務廠商智原第3季合併營收28.84億元，受產品組合影響，毛利率46.4%，季減0.7個百分點，歸屬母公司業主淨利2.64億元，每股純益1.01元；累計今年前三季合併營收為81.12億元，歸屬母公司業主淨利8.05億元，每股純益3.14元。

智原先進封裝專案進入量產貢獻營收，但矽智財（IP）和客戶委託設計（NRE）業績可能下滑，預估第4季整體營收將與第3季持平，毛利率則受產品組合影響，將稍微降低；但智原看好明年業績有望大幅增長約四成。

國巨30日早盤以577元開出，下跌14元，盤中低點下滑至558元，下跌33元，跌幅5.58%；智原則是以跌停218元開出，盤中跌幅縮小且一度翻紅拉升至244元，上漲2元，不過未能守在紅盤之上，股價再往下滑落，盤中跌幅2.47%。