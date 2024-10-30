快訊

彰化三姊弟路口被撞飛…妹妹搶命8個月不治 2孫女接連離世阿嬤心碎

強颱康芮將侵台「最新風雨預測」 明天10縣市颱風假機會大

颱風天騎士遭路樹砸傷求償百萬 法院判國賠金額曝光

半導體SLT加持 法人看好致茂第4季淡季不太淡

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

量器儀器大廠致茂（2360）預計31日召開法說會並公告財報，預計不會受到颱風因素影響將風雨無阻照常線上召開。法人則預期致茂受惠於半導體SLT測試業務挹注，今年第4季淡季可望不太淡，預估營收僅季減個位數百分比，並優於去年同期一成以上，全年可望賺逾11元恢復成長。

致茂近年開拓半導體有成，除了大客戶之一台積電（2330）先前2024年8月13日公布上百家國內外採購機台設備清單已入列，SEMI號召成立的SEMI 矽光子產業聯盟也已加入成為業界代表，該聯盟為有實際出貨相關業績貢獻廠商方可加入。

致茂公司先前預期，下半年將持續受惠於半導體 / Photonics 相關檢測設備需求，整體公司營收將優於上半年，法人認為致茂今年下半年優於上半年的目標應可順利達成。

法人先前已預估，致茂中長期受惠人工智慧（AI）相關高速運算（HPC）與電動車相關應用需求逐步回穩，短期效益也逐步顯現。 致茂有望取得國際繪圖處理器（GPU）大廠系統測試（SLT）新訂單加上車用需求仍穩有望帶動營運持續升溫。

法人預期，致茂受惠GPU大廠SLT新訂單需求，相關客製化設備交期雖較長，但隨著相關訂單開始逐步陸續出貨有望帶動營運逐步升溫，新增客戶的效益後續更顯著，2024年與2025年營運前景也有望延續動能。

半導體 致茂

延伸閱讀

首款碳中和Mac！超迷你新Mac mini可選搭M4 Pro晶片 售價19,900元起

美盯陸矽光子 台廠迎轉單

奇鋐、嘉澤 四檔有潛利

美盯上陸矽光子光通訊 這些台廠有望迎轉單

相關新聞

AMD第4季展望雖低於預期 但法人仍看好祥碩等受惠

AMD公布第3季財報符合預期，但第4季展望低於預期，雖然再次上修2024年AI營收至50億美元（先前為45億美元），但仍...

國巨Q3犀利 賺逾一股本 法人估全年EPS超過40元

被動元件大廠國巨昨（29）日公布上季毛利率、營益率「雙率雙升」，單季大賺56.49億元，衝上近八季高點，每股純益11.0...

台表科前三季EPS 7.53元 菱光EPS 2.66元

PCBA／SMT廠商台表科昨（29）日公告第3季財報，單季每股純益為2.26元，累計前三季獲利年增約二成，每股純益為7....

英業達墨廠將蓋變電站

代工大廠英業達（2356）昨（29）日公告，董事會通過將投入3.92億墨西哥披索（約新台幣6.27億元），在墨西哥廠建設...

關注聯發科法說 提五問

聯發科（2454）今（30）日將舉行法說，市場高度關注。摩根士丹利（大摩）證券出具最新報告提出「五大問題」，成為矚目焦點...

旺宏：客戶庫存去化完畢

記憶體廠旺宏（2337）昨（29）日召開法說會，董事長吳敏求表示，從客戶端觀察來看，庫存已慢慢去化完畢，對旺宏來說是正面...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。