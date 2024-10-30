半導體SLT加持 法人看好致茂第4季淡季不太淡
量器儀器大廠致茂（2360）預計31日召開法說會並公告財報，預計不會受到颱風因素影響將風雨無阻照常線上召開。法人則預期致茂受惠於半導體SLT測試業務挹注，今年第4季淡季可望不太淡，預估營收僅季減個位數百分比，並優於去年同期一成以上，全年可望賺逾11元恢復成長。
致茂近年開拓半導體有成，除了大客戶之一台積電（2330）先前2024年8月13日公布上百家國內外採購機台設備清單已入列，SEMI號召成立的SEMI 矽光子產業聯盟也已加入成為業界代表，該聯盟為有實際出貨相關業績貢獻廠商方可加入。
致茂公司先前預期，下半年將持續受惠於半導體 / Photonics 相關檢測設備需求，整體公司營收將優於上半年，法人認為致茂今年下半年優於上半年的目標應可順利達成。
法人先前已預估，致茂中長期受惠人工智慧（AI）相關高速運算（HPC）與電動車相關應用需求逐步回穩，短期效益也逐步顯現。 致茂有望取得國際繪圖處理器（GPU）大廠系統測試（SLT）新訂單加上車用需求仍穩有望帶動營運持續升溫。
法人預期，致茂受惠GPU大廠SLT新訂單需求，相關客製化設備交期雖較長，但隨著相關訂單開始逐步陸續出貨有望帶動營運逐步升溫，新增客戶的效益後續更顯著，2024年與2025年營運前景也有望延續動能。
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