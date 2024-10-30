AMD第4季展望雖低於預期 但法人仍看好祥碩等受惠

AMD公布第3季財報符合預期，但第4季展望低於預期，雖然再次上修2024年AI營收至50億美元（先前為45億美元），但仍低於市場的高度期待後，雖常規盤股價上漲，但盤後股價大跌約7~8%，不過，法人機構持續看好MD南橋晶片組代工的祥碩、半導體先進封裝的、弘塑、半導體黃光AOI的由田等，營運將受惠。

分析師指出，AMD的第3季營收68.2億美元，季增17%、年增18%，毛利率季增至53.6%、去年同期為51.1%，non-GAAP EPS（每股獲利）0.92美元，大致符合市場共識的營收67億美元與non-GAAP EPS 0.92美元，其中資料中心營收達35.5億美元，季增25%、年增122%，由Instinct GPU強勁的出貨與EPYC CPU銷售成長帶動，抵銷了部分嵌入式與電競業務的下滑，庫存攀高至53.7億美元，季增8%、年增21%。

展望第4季，AMD財測營收75億美元正負3億美元，中位數季增10%、年增22%，毛利率54%，季增動能主要來自資料中心，Client也會增長，嵌入式與電競業務將較緩，整體展望低於市場共識的營收75.5億美元，公司仍看好未來資料中心、client與嵌入式業務受惠更多運算需求刺激下，將有顯著的成長機會，server CPU拿下市占，企業跟雲端客戶都有增長，並介紹新Ryzen AI PRO 300系列行動處理器，包括Acer、HP、Lenovo、Asus消費性商用筆電均宣布搭載Ryzen AI 300。

法人機構認為，AMD在PC X86性能超越英特爾，後續市占仍有提升空間，趨勢有利南橋晶片組代工的祥碩，而AI GPU持續推陳出新亦有利半導體先進封裝，持續看好祥碩、弘塑與由田等營運表現。