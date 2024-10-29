奇鋐、嘉澤 四檔有潛利

輝達（NVIDIA）透露GB200系統已進入量產，投資買盤再次聚焦AI供應鏈廠商，奇鋐（3017）有望受惠水冷板需求增加，嘉澤（3533）將受益於UQD和光通訊需求成長，股價近期表現強勢，可挑相關認購權證，短線靈活操作。

奇鋐為水冷板主要供應商且能同時提供多項零組件，加上四大CSP皆為奇鋐客戶，因此在產品單價與毛利率大幅提升下，將推升公司營收獲利持續創高。2025年液冷零組件正式放量，在液冷散熱滲透率持續提升下，預估液冷散熱的營收比重將從2024年的 5~8%顯著提升至2025年的16~18%。

奇鋐第3季整體營收190.1億元，優於市場預估，主要受惠於3DVC模組出貨量隨GPU供應緩解而大幅增加。第4季預期H100及H200 3DVC模組出貨量持續成長，且用於GB200的水冷板及液冷零組件也將於第4季開始小量出貨。奇鋐在Blackwell系列水冷板的供貨份額預估為40~45%；另外也會生產CDU、CDM等液冷零組件，旗下子公司富世達則負責生產伺服器導軌及水冷快接頭模組。而隨著2025年液冷零組件滲透率提升下，將優化產品組合，進一步推升整體毛利率。

嘉澤可望在GPU Socket設計得到部分訂單支持，且後續配單仍有機會再增加，當前的伺服器設計商還沒有看見GPU Socket，法人預估最快在B300可以看見GPU Socket設計 On board。

嘉澤第3季營收80.6億元，年增25.7%。現階段AI相關產品線對於公司營收占比僅中個位數，明年有望貢獻營收達雙位數以上，明年下半年GB300有望打入插槽供應鏈，挹注營收 。

權證發行商表示，若看好奇鋐、嘉澤投資機會，可挑選價內外15%以內、有效天期120天以上的商品操作。