鴻海、台達電 認購靚

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經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
輝達GB200 AI伺服器。 (聯合報系資料照片)
輝達GB200 AI伺服器。 (聯合報系資料照片)

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台股近期受到美國總統大選選情變化影響而波動，但多數法人仍對選後的美台股市持樂觀看法。接下來輝達的GB200伺服器開始量產出貨，供應鏈廠商業績預期出現明顯成長，近期在法人資金簇擁下，成為盤面強勢族群，相關權證可留意布局時機。

台股本周受美國總統大選選情變化影響連兩天拉回，但多數法人對後市看法不悲觀，因接下來輝達（NVIDIA）GB200伺服器將出貨，有利台股供應鏈相關廠商業績。其中，鴻海（2317）、台達電（2308）等法人近十日加碼個股，後續有望獲市場買盤青睞。

GB200伺服器概念股相關權證
GB200伺服器概念股相關權證

市場看好人工智慧（AI）相關應用產品仍為市場主流，北美四大雲端服務公司（CSP）資本支出展望正向，預估今年有望年增四成以上，並將持續投入更多伺服器相關基礎設施，以滿足不斷成長的雲端及AI需求。

輝達GB200將於第4季開始陸續出貨，且GB200明年第1季需求將是今年第4季的兩倍，市場並將持續投入更多伺服器相關基礎設施，以滿足不斷成長的雲端及AI需求。

鴻海拿到GB200大量訂單，主要取得微軟NVL 72整機櫃系統組裝訂單將成為新一代GB200 NVL72整機櫃系統組裝主要供應商，將陸續在第4季各月業績逐便展現，並於2025年顯著貢獻營收與獲利。此外，電動車新專案、新客戶陸續放量，有助於獲利結構改善。

台達電第3季營收1,122億元，季增8.5%、年增4%，低於市場普遍預期數據，主因電動車和自動化需求乏力和匯率影響。不過，法人認為，第3季的電源及零組件占比56%，出現季增13%、年增6%，且基礎設施、交通等方面產品都出現季增，相關產品應用有利獲利，加上庫存價格回升，第3季毛利率和營益率都有機會超過市場預期值，甚至雙雙創紀錄，對第3季獲利樂觀以待。

展望第4季台達電營收則可望連續成長，本國投顧法人分析，儘管消費性產品處於淡季，台達電第4季營收將逐季成長8%，成長力道有三，一是AI電源需求旺盛，二是液體冷卻解決方案放量成長，三是工業自動化、電動車和樓宇自動化稍見改善。不過，必須留意第4季毛利率變化。

看好GB200伺服器量產概念股的投資人，可挑選價內外15%以內、有效天期120天以上的權證介入。

伺服器 台達電

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