全民權證／東陽 優選逾60天

東陽（1319）第4季進入北美旺季，船運問題緩解，預計營收將順利成為全年高峰，在基期墊高下，法人預估第4季營收將季增5%。

2025年新車及二手車市場持續增長，美國車輛保有量老化趨勢持續，有利於售後市場持續蓬勃發展。全球第一大汽車AM塑膠件、板金件製造商東陽將最持續受惠，預估每年AM營收都將保持5~8%穩定的增長幅度，占比總營收比重有望由目前72~73%提升到74~75%，有助於整體產品組合表現。OEM業務中，占比32%的台灣市場較為成熟，成長性穩定，東陽台灣OEM營收今年預估成長3%。

權證發行商建議，若看好東陽投資機會，可挑選價外20%至價內10%、有效天期60天期以上的權證，參與個股行情。（永豐金證券提供）

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