快訊

康芮將在台東登陸 吳德榮：「大眼颱」破壞性暴風 全台嚴加戒備

清晨5:30海陸警齊發 康芮增強暴風圈近正圓 台東、恆春半島嚴加戒備

康芮將登陸 粉專：明天全台放颱風假機率最高 周五要視1情形

全民權證／東陽 優選逾60天

經濟日報／ 記者廖賢龍整理
東陽相關權證
東陽相關權證

東陽（1319）第4季進入北美旺季，船運問題緩解，預計營收將順利成為全年高峰，在基期墊高下，法人預估第4季營收將季增5%。

2025年新車及二手車市場持續增長，美國車輛保有量老化趨勢持續，有利於售後市場持續蓬勃發展。全球第一大汽車AM塑膠件、板金件製造商東陽將最持續受惠，預估每年AM營收都將保持5~8%穩定的增長幅度，占比總營收比重有望由目前72~73%提升到74~75%，有助於整體產品組合表現。OEM業務中，占比32%的台灣市場較為成熟，成長性穩定，東陽台灣OEM營收今年預估成長3%。

權證發行商建議，若看好東陽投資機會，可挑選價外20%至價內10%、有效天期60天期以上的權證，參與個股行情。（永豐金證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

東陽 權證 營收

延伸閱讀

神達、矽格 挑中長天期

台光電、川湖 權證四檔威風

聯發科、祥碩 權證挑中長期

CBA／易建聯被爆疑嫖娼毀形象 20家代言、合作品牌逾半火速切割

相關新聞

鴻海、台達電 認購靚

台股近期受到美國總統大選選情變化影響而波動，但多數法人仍對選後的美台股市持樂觀看法。接下來輝達的GB200伺服器開始量產出貨，供應鏈廠商業績預期出現明顯成長，近期在法人資金簇擁下，成為盤面強勢族群，相關權證可留意布局時機。

奇鋐、嘉澤 四檔有潛利

輝達（NVIDIA）透露GB200系統已進入量產，投資買盤再次聚焦AI供應鏈廠商，奇鋐（3017）有望受惠水冷板需求增加...

晟銘電績優 押長天期

晟銘電（3013）第3季營收26.6億元，季增2%，年增50%。第4季逐步轉型為伺服器整機組裝廠，尤其輝達（NVIDIA...

全民權證／東陽 優選逾60天

東陽（1319）第4季進入北美旺季，船運問題緩解，預計營收將順利成為全年高峰，在基期墊高下，法人預估第4季營收將季增5%...

全民權證／元太 二檔馬力夯

元太（8069）受惠KOBO及Kindle推出彩色電子書閱讀器（e-Reader）新品，有利刺激市場需求成長，昨（29）...

全民權證／群創 挑價內外15%

群創（3481）Chip-first產能預期今年下半年開出，主供IDM廠車用及PMIC產品，將可挹注中個位數營收；RDL...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。