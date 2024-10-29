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全民權證／群創 挑價內外15%

經濟日報／ 記者廖賢龍整理
群創相關權證
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群創（3481）Chip-first產能預期今年下半年開出，主供IDM廠車用及PMIC產品，將可挹注中個位數營收；RDL-first及TGV將專注於玻璃處理製程，應用則以AI及HPC等高階領域為主，潛在客戶含OSAT廠，預期2026、2027年將開花結果。

群創售廠予台積電，貢獻EPS約1.84元，售廠獲益若能以0.9元股利分兩年配發，殖利率可望受高股息ETF青睞，且群創尚有其餘廠房可出售。另外，群創近年Capex已逐步減少，以及FOPLP所需設備約有60~70%可由舊廠移轉，2025至2026年群創Capex將持續縮減，有利支持穩定配發股利，並刺激評價提升。

看好群創後市表現的投資人，可挑選價內外15%以內、有效天期150天以上的權證介入。（中國信託證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

權證 群創

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