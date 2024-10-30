國巨Q3犀利 賺逾一股本 法人估全年EPS超過40元

被動元件大廠國巨（2327）昨（29）日公布上季毛利率、營益率「雙率雙升」，單季大賺56.49億元，衝上近八季高點，每股純益11.01元；前三季稅後純益157.11億元，每股純益31.06元。

本季雖是傳統淡季，國巨仍預期產品均價（ASP）可望持穩，整體產能利用率也會維持與上季相當。法人看好，國巨本季有望再賺一個股本，全年每股純益可輕鬆跨越40元整數大關。

國巨法說會重點

國巨昨天舉行線上法說會，公布上季財報，單季毛利率來到35.2%，是近七季高點，季增0.1個百分點，年增2個百分點；營益率20.9%，為八季來最佳，季增0.3個百分點，年增1.3個百分點；稅後純益56.49億元，季增3.6%、年增16.7%，每股純益11.01元。

國巨累計前三季毛利率為34.7%，年增1.6個百分點；營益率19.7%，年增0.6個百分點；非營業項目收入25.95億元，其中，外幣兌換利得4.88億元，利息收入16.89億元；稅後純益157.11億元，較去年同期增加23.8%，每股純益31.06元。

國巨表示，上季因分配股票股利而導致股本略微增加，若以分配股票股利前的股本計算，第3季每股純益為13.16元，前三季每股純益為37.22元。

國巨指出，以前三季產品組合來看，積層陶瓷電容（MLCC）占19%、鉭電容19%、電阻14%、磁性元件 29%、感測器9%、其他零組件10%；若以應用區分，車用為20%、工控29%、通訊9%、電腦及企業終端系統25%、消費性電子12%、航太 / 國防 / 醫療共5%。

展望後市，國巨執行長王淡如指出，本季為傳統淡季，產品均價仍力拚持平；產能利用率方面，標準品可望維持上季65%水準，高階特殊品也會與第3季的75%相當。不過，淡季影響，營收會因此季減個位數百分比，毛利率、營益率則較第3季下滑低個位數百分點。

國巨昨日並公告，董事會決議今年上半年度不分派盈餘，同時宣布，為推動台灣文化藝術教育發展，捐贈新台幣3,200萬元，給實質關係人、財團法人國巨基金會。