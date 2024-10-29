台表科前三季EPS 7.53元 菱光EPS 2.66元

PCBA／SMT廠商台表科（6278）昨（29）日公告第3季財報，單季每股純益為2.26元，累計前三季獲利年增約二成，每股純益為7.53元。

台表科第3季毛利率為12.93%，稅後純益為6.62億元，季減22.8%、年減27.4%，每股純益為2.26元。累計前三季合併營收為334.4億元，年減2.6%，稅後純益為22.02億元，年增20.3%，每股純益7.53元。

台表科去年面臨終端客戶持續調整庫存，加上全球經濟受通膨及升息等影響，消費電子產品需求疲弱，年度業績衰退逾三成，去年每股純益8.57元，不及2022年賺進超過一個股本。不過去年開始，台表科也跨足DDR5模組SMT製程代工，與小間距LED顯示器PCBA SMT製程代工。

台表科持續進行全球化布局，先前布局越南及墨西哥，昨日也代子公司TSMT Technology（India）公告將擴建二期廠房，總金額6.65億元，將供生產及營運使用。

【記者李珣瑛／新竹報導】菱光科技董事會昨（29）日通過第3季財報，毛利率20.91%，分別季減0.48及年增2.39個百分點；稅後純益2.19億元，季增285.7%，年增51.9%；每股純益1.95元，單季獲利表現來到近八季的新高。菱光董事會也通過新任總經理人事案，由曾任東友科技顧問的魏耀明即日起出任。

菱光累計今年前三季合併營收30.04億元，年增18.3%。毛利率20.24%，年增1.3%。稅後純益3億元，年增22%；每股稅後純益2.66元。昨日股價隨大盤走跌，下跌4.3元，成交量逾3.6萬張，收69.2元。