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亞泰訂單看到兩個月

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

影像感測模組（CIS）大廠亞泰（4974）昨（29）日舉行線上法說會，針對本季營運展望，總經理吳淑品表示，預計本季營收年增幅達兩成。

亞泰的CIS主要應用於多功能事務機（MFP），全球前五大品牌中有四家是亞泰的客戶。法人關切2025年多功能事務機（MFP）的市場能見度，吳淑品表示，CIS是寡占型產品，亞泰依客戶訂單進行滾動式管理，目前能見度約兩個月，至於本季毛利率能否維持上季水準，不好預測，仍視良率及效率而定。

亞泰生產據點位於緬甸及中國大陸深圳，年產能達3,800萬套，產能占比四比六。吳淑品表示，目前產能利用率達95%至100%。

亞泰今年前三季營收32.85億元，年增20.5%，吳淑品表示，主要受惠下游客戶去化庫存在今年第1季結束後，第2季、第3季補了很多訂單，補充產品水位，推升公司營收成長。法人關切明年客戶是否有高庫存風險，吳淑品說，依據目前觀察，客戶庫存仍維持正常水位。

亞泰 營收

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